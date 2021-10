Cagliari, testa alla Sampdoria: cinque rossoblù a parte (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il Cagliari continua gli allenamenti in vista della sfida contro la Sampdoria. Il report Il Cagliari continua gli allenamenti ad Asseminello in vista della prossima sfida di campionato contro la Sampdoria in programma domenica 17 ottobre. Il report del club. «Prosegue la preparazione dei rossoblù durante la sosta delle Nazionali: nel menù di oggi atletica e tattica. Questo pomeriggio la squadra si è inizialmente allenata in palestra, svolgendo una sessione dedicata allo sviluppo della forza. In campo la seduta è proseguita con delle esercitazioni tecniche, poi spazio alla tattica: lavori specifici per la difesa e per centrocampisti-attaccanti. A chiudere una partitella giocata su campo ridotto. Dall’infermeria: hanno continuato i lavori personalizzati Ceppitelli, Ceter, Dalbert, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Ilcontinua gli allenamenti in vista della sfida contro la. Il report Ilcontinua gli allenamenti ad Asseminello in vista della prossima sfida di campionato contro lain programma domenica 17 ottobre. Il report del club. «Prosegue la preparazione deidurante la sosta delle Nazionali: nel menù di oggi atletica e tattica. Questo pomeriggio la squadra si è inizialmente allenata in palestra, svolgendo una sessione dedicata allo sviluppo della forza. In campo la seduta è proseguita con delle esercitazioni tecniche, poi spaziotattica: lavori specifici per la difesa e per centrocampisti-attaccanti. A chiudere una partitella giocata su campo ridotto. Dall’infermeria: hanno continuato i lavori personalizzati Ceppitelli, Ceter, Dalbert, ...

