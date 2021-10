Borsa: Milano rimbalza (+1,3%) con Enel e Terna (Di giovedì 7 ottobre 2021) La seduta di Borsa a Milano si apre in rialzo dell'1,3% a 25.939 punti. L'indice Ftse Mib trova il rimbalzo puntando su Enel (+3,14%) e Terna (+2%). . Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 7 ottobre 2021) La seduta disi apre in rialzo dell'1,3% a 25.939 punti. L'indice Ftse Mib trova il rimbalzo puntando su(+3,14%) e(+2%). .

