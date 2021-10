Benevento 5 | ufficiale l’ingaggio del portiere Rocha

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Il5 ha ufficializzatodelMatheus Dias, estremo difensore brasiliano classe ’97. Dopo aver iniziato la carriera in patria al Goias Esporte Club, si è trasferito successivamente al Corinthians. In Italia vanta un’esperienza al Bovalino. “Il progetto del5 mi ha convinto, spero di arrivare il più in alto possibile con questi colori”, ha dichiaratoai canali ufficiali del club sannita. “Ci aspetta una stagione difficile, giocheremo in un girone complesso. Ai tifosi prometto che onorerò ogni secondo la maglia per tagliare gli obiettivi prefissati dalla dirigenza”. Il5 debutterà in serie A2 sabato pomeriggio alle ore 16 a Campobasso contro il Cus Molise. Qui le ...