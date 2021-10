Ballottaggio a Roma | Carlo Calenda e Matteo Renzi mosche nel bicchiere

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Immaginavano sorti magnifiche e progressive, si ritrovano a sognare un terzo polo centrista lib-dem sotto l’egida di Draghi, che non ci pensa neppure, mentre - in via parallela - cercano una sponda nel...

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio Roma

Carlo Calenda/ "? Voto Gualtieri solo se esclude M5S dalla Giunta" 'In maniera forte mi hanno chiesto di avere il green pass comunque " ha esordito, per poi descrivere come funziona ...Calenda, avant'ieri: "Sosterrò Gualtieri nelse non ci saranno esponenti M5Stelle in Giunta" . Ieri concetto ribadito con sostanziale correzione di rotta dell'europarlamentare (...“Michetti candidato improbabile, con liste piene di fascisti e senza un programma”. Roma - Carlo Calenda, leader di Azione, contro il centrodestra sul ballottaggio per l'elezione a sindaco della capit ...Gli interventi proposti dall'associazione, "da attuare subito", riguardano il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico, l'ampliamento della rete ciclabile cittadina, la promozione dei servizi d ...