Andy Serkis: "Il futuro del Motion Capture è usare i volti di persone reali, come Abramo Lincoln" (Di giovedì 7 ottobre 2021) Andy Serkis, mago della Motion Capture dopo le performance ne Il signore degli anelli e Il pianeta delle scimmie, riflette sulle controverse applicazioni future della tecnologia. Andy Serkis, che tra poco ritroveremo in veste di regista di Venom - La furia di Carnage, torna a parlare degli utilizzi futuri della Motion Capture secondo la sua visione. In passato l'attore e regista ha irritato l'industria per aver fatto riferimento alla tecnologia di Motion Capture come "trucco digitale", ma ancora oggi rimane fedele a quel termine. In una recente intervista con la rivista Total Film Serkis, la cui interpretazione di Gollum nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson è ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 ottobre 2021), mago delladopo le performance ne Il signore degli anelli e Il pianeta delle scimmie, riflette sulle controverse applicazioni future della tecnologia., che tra poco ritroveremo in veste di regista di Venom - La furia di Carnage, torna a parlare degli utilizzi futuri dellasecondo la sua visione. In passato l'attore e regista ha irritato l'industria per aver fatto riferimento alla tecnologia di"trucco digitale", ma ancora oggi rimane fedele a quel termine. In una recente intervista con la rivista Total Film, la cui interpretazione di Gollum nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson è ...

