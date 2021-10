Amici 21, “Sono schifato” Raimondo Todaro eliminerà due ballerini (Di giovedì 7 ottobre 2021) Amici 21, Raimondo Todaro è deluso da Mattia e Christian in seguito al provvedimento disciplinare, ha minacciato di non salvarli durante la prossima sfida nel programma in onda su Canale5. Amici 21, Raimondo Todaro furioso con i due ballerini, adesso è sfida diretta (Screenshot)La redazione di Amici ha preso dei provvedimenti contro gli allievi, dopo aver mostrato il degrado che sta regnando nella casa messa a loro disposizione durante il percorso del talent show di Maria De Filippi. I due Sono stati indicati dal gruppo di alunni come tra le persone che Sono meno avvezze ad aiutare nelle faccende di casa, i due Sono finiti in sfida diretta sotto la furia di Raimondo ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 ottobre 2021)21,è deluso da Mattia e Christian in seguito al provvedimento disciplinare, ha minacciato di non salvarli durante la prossima sfida nel programma in onda su Canale5.21,furioso con i due, adesso è sfida diretta (Screenshot)La redazione diha preso dei provvedimenti contro gli allievi, dopo aver mostrato il degrado che sta regnando nella casa messa a loro disposizione durante il percorso del talent show di Maria De Filippi. I duestati indicati dal gruppo di alunni come tra le persone chemeno avvezze ad aiutare nelle faccende di casa, i duefiniti in sfida diretta sotto la furia di...

