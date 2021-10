Al via i Bootcamp di X Factor 2021, la sfida delle sedie stasera su Sky Uno (Di giovedì 7 ottobre 2021) Al via i Bootcamp di X Factor 2021. stasera su Sky Uno vedremo la seconda fase della selezione dei 12 concorrenti della nuova edizione di X Factor. Dopo le Audizioni, si prosegue con la sfida delle sedie. Alla conduzione c’è Ludovico Tersigni che quest’anno sostituisce Alessandro Cattelan. Lo storico conduttore di X Factor ha lasciato Sky alla volta della Rai. In giuria troviamo Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika che si troveranno per la prima volta a gestire dei roster senza alcuna limitazione data dal sesso o dall’età e con dentro sia solisti che band. X Factor 2021 ha abolito le categorie e ai Boot Camp ogni giudice ha portato con sé 12 concorrenti scegli esclusivamente in base ai ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Al via idi Xsu Sky Uno vedremo la seconda fase della selezione dei 12 concorrenti della nuova edizione di X. Dopo le Audizioni, si prosegue con la. Alla conduzione c’è Ludovico Tersigni che quest’anno sostituisce Alessandro Cattelan. Lo storico conduttore di Xha lasciato Sky alla volta della Rai. In giuria troviamo Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika che si troveranno per la prima volta a gestire dei roster senza alcuna limitazione data dal sesso o dall’età e con dentro sia solisti che band. Xha abolito le categorie e ai Boot Camp ogni giudice ha portato con sé 12 concorrenti scegli esclusivamente in base ai ...

MikaFanClub : ????#XF2021 stasera la prima puntata dei #Bootcamp! @MarroneEmma @Machete_Mnlt #ManuelAgnelli, @mikasounds Ognuno di… - MontiFrancy82 : @XFactor_Italia 2021: AL VIA I BOOTCAMP, INIZIA LA SFIDA TRA I 4 GIUDICI @MarroneEmma #HellRaton @MangiaAgnelli… - SMSNEWSOFFICIAL : @XFactor_Italia 2021: AL VIA I BOOTCAMP, INIZIA LA SFIDA TRA I 4 GIUDICI - GeryServodidio : RT @SpettacoloNews1: “X Factor 2021”: al via stasera la prima puntata dei Bootcamp - #XFactor #XFactor2021 #XF2021 #7ottobre @XFactor_Itali… - SpettacoloNews1 : “X Factor 2021”: al via stasera la prima puntata dei Bootcamp - #XFactor #XFactor2021 #XF2021 #7ottobre… -