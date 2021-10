Ajax, dalla Spagna: Mazraoui nel mirino di Juventus, Roma e Milan (Di giovedì 7 ottobre 2021) Noussair Mazraoui nel mirino di tre squadre di Serie A. Il terzino destro della nazionale marocchina si trova in scadenza di contratto con il suo attuale club, l’Ajax. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, sulle sue tracce ci sarebbero ben tre squadre del massimo campionato italiano. Si tratterebbe di Juventus, Roma e Milan, pronte a darsi battaglia per ingaggiare l’esterno di difesa africano a parametro zero. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 ottobre 2021) Noussairneldi tre squadre di Serie A. Il terzino destro della nazionale marocchina si trova in scadenza di contratto con il suo attuale club, l’. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, sulle sue tracce ci sarebbero ben tre squadre del massimo campionato italiano. Si tratterebbe di, pronte a darsi battaglia per ingaggiare l’esterno di difesa africano a parametro zero. SportFace.

