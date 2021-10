A sorpresa torna Deacon in Beautiful e ritrova la figlia Hope, Brooke e Ridge (video) (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il ritorno di Deacon in Beautiful negli episodi attualmente in onda negli Stati Uniti farà fare un tuffo nel passato agli spettatori storici della soap opera. Via Twitter, è stato lo stesso Sean Kanan a rivelare che sarà ancora nei panni del ragazzaccio Sharpe a partire da giovedì 7 ottobre: “Sono tornato! Sintonizzati domani su CBS e scopri cosa ha in serbo per i Forrester il cattivo ragazzo più cattivo di tutti!“. Si tratta della prima apparizione di Deacon in Beautiful dopo l’ultima partecipazione di Kanan alla soap nel 2017: stavolta Sharpe, che ricordiamo essere il padre naturale di Hope Logan (interpretata nella serie da Annika Noelle) dovrebbe unire le forze con Sheila Carter (l’indimenticata Kimberlin Brown) nel tentativo di abbattere il clan Forrester. Due super cattivi che ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Il ritorno diinnegli episodi attualmente in onda negli Stati Uniti farà fare un tuffo nel passato agli spettatori storici della soap opera. Via Twitter, è stato lo stesso Sean Kanan a rivelare che sarà ancora nei panni del ragazzaccio Sharpe a partire da giovedì 7 ottobre: “Sonoto! Sintonizzati domani su CBS e scopri cosa ha in serbo per i Forrester il cattivo ragazzo più cattivo di tutti!“. Si tratta della prima apparizione diindopo l’ultima partecipazione di Kanan alla soap nel 2017: stavolta Sharpe, che ricordiamo essere il padre naturale diLogan (interpretata nella serie da Annika Noelle) dovrebbe unire le forze con Sheila Carter (l’indimenticata Kimberlin Brown) nel tentativo di abbattere il clan Forrester. Due super cattivi che ...

Advertising

LrLucaruocco : RT @SENZAF1ATO: Torna #GiùlaVisiera con l'anteprima del #TurkishGP di #F1! Quali sono le sfide imposte dal tracciato? Chi si presenta favo… - SENZAF1ATO : Torna #GiùlaVisiera con l'anteprima del #TurkishGP di #F1! Quali sono le sfide imposte dal tracciato? Chi si prese… - samanotte : RT @mengonimarco: Tra pochi minuti Marco torna in diretta su @RaiUno! Pronti per una sorpresa musicale? ?? #DaGrande Staff - mariodice76 : @Moonlightshad1 Non vedo dove sia la sorpresa. Dei nostalgici fascisti hanno votato per la nipote del fascista più… - egogirl39 : i miei per te di tiktok pieni di video della ragazza che si laure e che riceve la sorpresa dal suo fidanzato che torna dall’olanda per lei -