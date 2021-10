1 minuto in Borsa 7 ottobre 2021

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 7 ottobre 2021) (Tele) – Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. Settore vendite al dettaglio (+3.59%) in buona luce sul listino milanese. Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materie prime (-1.10%). Sul mercato valutario, nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1.16. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Italia annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a 0.4%. In Germania, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a -4%. Questo pomeriggio è in programma il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti. Sempre negli Stati Uniti domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa del Tasso di Disoccupazione. Si attende un avvio positivo per la ...