Venom - La Furia di Carnage, i creatori del look si sono rivolti a Reddit e Twitter per non deludere i fan (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per evitare critiche da parte dei fan duri e puri, la supervisor VFX di Venom - La Furia di Carnage si è rivolta a Reddit e Twitter indagando sui desideri del pubblico riguardo il look di Carnage. I fan più accaniti possono essere molto difficili da accontentare. Per evitare problemi, la responsabile degli effetti speciali di Venom - La Furia di Carnage Sheena Duggal si è rivolta a Reddit e Twitter per indagare preventivamente sui desideri dei fan evitando loro una delusione per quanto riguarda il look di Carnage. In un'intervista a Variety, Sheena Dougal ha ammesso di aver consultato alcuni fan forum su Reddit e altri ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per evitare critiche da parte dei fan duri e puri, la supervisor VFX di- Ladisi è rivolta aindagando sui desideri del pubblico riguardo ildi. I fan più accaniti posessere molto difficili da accontentare. Per evitare problemi, la responsabile degli effetti speciali di- LadiSheena Duggal si è rivolta aper indagare preventivamente sui desideri dei fan evitando loro una delusione per quanto riguarda ildi. In un'intervista a Variety, Sheena Dougal ha ammesso di aver consultato alcuni fan forum sue altri ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Venom - La Furia di Carnage, i creatori del look si sono rivolti a Reddit e Twitter per non deludere i fan… - UCI_Cinemas : ?? Pronti a divorare popcorn mentre Venom divora qualche cattivone? #Venom2 - La Furia di Carnage, dal #14ottobre ne… - Voto10 : Venom: La Furia di Carnage: lo spot Sopravvivere - _ComicsUniverse : Andy Serkis ha spiegato perché #Venom: La Furia di Carnage non ha ottenuto la classificazione Rated-R (vietato ai m… - _ComicsUniverse : Kelly Marcel ha confermato che in #Venom: La Furia di Carnage ci sono “quattro o cinque” scene simili a quella dell… -