Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice fa un’ammissione sulla gravidanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo le voci di crisi con il suo compagno, ha voluto fare chiarezza riguardo come siano andate veramente le cose. Inoltre, ha rivelato anche come sta procedendo la sua gravidanza. Il pubblico di Uomini e Donne aveva conosciuto Valentina Pivati per la sua storia nata all’interno del programma Mediaset L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Un’exdi, dopo le voci di crisi con il suo compagno, ha voluto fare chiarezza riguardo come siano andate veramente le cose. Inoltre, ha rivelato anche come sta procedendo la sua. Il pubblico diaveva conosciuto Valentina Pivati per la sua storia nata all’interno del programma Mediaset L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - ladyonorato : Prima o poi tutto questo finirà. Ma non potremo mai dimenticare quanti uomini e donne abbiamo perso a causa di poli… - Frapussy : Oggi ho scoperto che il mio vecchio mister è andato a uomini e donne - NadiaMol24 : RT @premioluchetta: #PremioLuchetta | #PremioSpeciale a @_Nico_Piro_ Giornalista che, da oltre tre decenni, si impegna in prima linea per… -