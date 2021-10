Tennis, modifiche al ranking ATP: Jannik Sinner ritrova i punti di Sofia 2020, ma non per molto… (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quasi di soppiatto, l’ATP ha introdotto un’ulteriore modifica al ranking nell’attesa che, ad agosto 2022, si completi il riallineamento alla situazione precedente lo stop per pandemia di Covid-19 arrivato a marzo 2020. Gli effetti sono minimi, dal momento che non ci sono variazioni in termini di posti tra i big (intesi come primi 20). In sostanza, l’ATP ha comunicato che i tornei i cui punti sono andati (o andranno) in scadenza dopo il 9 agosto 2021, comprendendo anche i tornei giocati dal 17 agosto 2020 alla citata data, saranno inseriti tra quelli validi per la classifica di un giocatore per 52 settimane, a prescindere dalla data di disputa del nuovo evento nel 2021 qualora questo fosse stato riposizionato nel 2020. Questo cambiamento va a ripercuotersi su quei giocatori che, a causa di una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Quasi di soppiatto, l’ATP ha introdotto un’ulteriore modifica alnell’attesa che, ad agosto 2022, si completi il riallineamento alla situazione precedente lo stop per pandemia di Covid-19 arrivato a marzo. Gli effetti sono minimi, dal momento che non ci sono variazioni in termini di posti tra i big (intesi come primi 20). In sostanza, l’ATP ha comunicato che i tornei i cuisono andati (o andranno) in scadenza dopo il 9 agosto 2021, comprendendo anche i tornei giocati dal 17 agostoalla citata data, saranno inseriti tra quelli validi per la classifica di un giocatore per 52 settimane, a prescindere dalla data di disputa del nuovo evento nel 2021 qualora questo fosse stato riposizionato nel. Questo cambiamento va a ripercuotersi su quei giocatori che, a causa di una ...

