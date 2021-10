(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Intervista all’amministratore delegato di Axon Italia, che ha vinto l’appalto per la fornituranota pistola stordente a tutte le forze dell’ordine del nostro Paese: "Per il riconoscimento facciale è ancora presto, non ci sono le condizioni"

Advertising

sborra_boy : RT @rubio_chef: L'Italia è una “Repubblica democratica”, fondata sullo schiavismo e alimentata dal fascismo. La sovranità appartiene alle f… - PasqualeMazio : RT @rubio_chef: L'Italia è una “Repubblica democratica”, fondata sullo schiavismo e alimentata dal fascismo. La sovranità appartiene alle f… - Petartrzz : RT @rubio_chef: L'Italia è una “Repubblica democratica”, fondata sullo schiavismo e alimentata dal fascismo. La sovranità appartiene alle f… - rubio_chef : L'Italia è una “Repubblica democratica”, fondata sullo schiavismo e alimentata dal fascismo. La sovranità appartien… - libellula58 : RT @LaStampa: Taser, bodycam e intelligenza artificiale: il futuro hi-tech della polizia italiana -

Ultime Notizie dalla rete : Taser bodycam

il Resto del Carlino

...quello di cui parla è la tecnologia di face recognition che l'azienda potrebbe usare per le... anche se pochi lo sanno, sino al 2017 l'azienda per cui lavora si chiamava. Ha sede a ......eventualmente un disciplinare per l'introduzione nella dotazione di servizio delleper gli ... mentre il bowlarap rispetto alnon presenta rischi di danni gravi al fermato, perché non può ...Intervista all’amministratore delegato di Axon Italia, che ha vinto l’appalto per la fornitura della nota pistola stordente a tutte le forze ...Draghi (FdI), Montelatici, Cocollini e Bussolin (Lega): "Nostra proposta bocciata dal PD. Idea vecchia di sicurezza" ...