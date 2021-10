Tartarughe marine, sono sempre più numerose sulle spiagge italiane: la loro specie però è ancora a rischio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La tartaruga Caretta caretta ha scelto ancora una volta l’Italia per deporre le proprie uova. sulle nostre coste sono stati rilevati e monitorati dal WWF circa 80 nidi di questa specie sempre più a rischio a causa delle attività umane. I piccoli potrebbero essere più di 3.000. Quali sono la Regioni scelte dalle Tartarughe marine quest’anno La prima deposizione è avvenuta a maggio, e a ottobre sono attese ancora le schiuse di una decina di nidi tra la Calabria e la Sicilia. La tartaruga Caretta caretta ha scelto le coste anche di Basilicata, Puglia, Campania, Lazio e Toscana e il WWF stima che le nuove, piccole Tartarughe saranno almeno 3.000. Si tratta di un numero in aumento, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La tartaruga Caretta caretta ha sceltouna volta l’Italia per deporre le proprie uova.nostre costestati rilevati e monitorati dal WWF circa 80 nidi di questapiù aa causa delle attività umane. I piccoli potrebbero essere più di 3.000. Qualila Regioni scelte dallequest’anno La prima deposizione è avvenuta a maggio, e a ottobreattesele schiuse di una decina di nidi tra la Calabria e la Sicilia. La tartaruga Caretta caretta ha scelto le coste anche di Basilicata, Puglia, Campania, Lazio e Toscana e il WWF stima che le nuove, piccolesaranno almeno 3.000. Si tratta di un numero in aumento, ...

