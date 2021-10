Roma, due treni fermi sull'alta velocità: traffico ferroviario in tilt e ritardi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Problemi oggi per pendolari e viaggiatori con due treni fermi per problemi tecnici sulla linea dell'alta velocità. Uno vicino Roma all'altezza di Settebagni e l'altro bloccato vicino Firenze Castello. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Problemi oggi per pendolari e viaggiatori con dueper problemi tecnicia linea dell'. Uno vicinoall'altezza di Settebagni e l'altro bloccato vicino Firenze Castello. ...

Advertising

Mov5Stelle : Sono state due donne del cambiamento. Hanno ridato a Roma e a Torino un volto nuovo. Ringraziamo @virginiaraggi e… - davidallegranti : Il M5s perde a Roma e Torino, due città conquistate nel 2016 a furor di popolo. Laddove si dimostra, ancora una vol… - silvia_sb_ : Le cose sono due: o i Parioli sono un quartiere molto popoloso di Roma, oppure @CarloCalenda non lo hanno votato so… - AliceTalpo : RT @artrigenio: @LauraValenza1 Parliamone San Marco nacque in Palestina probabilmente nn passò a Venezia ma a Roma forse morì in Egitto e d… - Frank196018 : Mi dovete spiegare una cosa: come può il pd chiedere i voti agli elettori del m5s in quel di Roma e Torino? Cinque… -