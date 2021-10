Riapertura discoteche, Salvini: “Capienza al 35% una presa in giro” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Presenza al 35% della Capienza totale, compresi i dipendenti, per le discoteche al chiuso, al 50% per quelle all’aperto. Mascherina obbligatoria all’interno ma non quando si balla. Registrazione utile al tracciamento e Green pass obbligatorio. Sono queste alcune delle regole fissate dal Cts, che ha dato l’ok alla graduale Riapertura delle discoteche. Una decisione attesa da più di un anno dai gestori di locali da ballo, che ora però contestano i paletti imposti dal Comitato tecnico scientifico: “Troppo stringenti”, dicono. “E’ importante aprire ma non possiamo mantenere quella Capienza, i costi di gestione sono ingenti e certamente non riusciremmo a coprirli”, fanno sapere i sindacati di categoria. Dello stesso avviso anche il leader della Lega Matteo Salvini, che in una nota ha fatto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Presenza al 35% dellatotale, compresi i dipendenti, per leal chiuso, al 50% per quelle all’aperto. Mascherina obbligatoria all’interno ma non quando si balla. Registrazione utile al tracciamento e Green pass obbligatorio. Sono queste alcune delle regole fissate dal Cts, che ha dato l’ok alla gradualedelle. Una decisione attesa da più di un anno dai gestori di locali da ballo, che ora però contestano i paletti imposti dal Comitato tecnico scientifico: “Troppo stringenti”, dicono. “E’ importante aprire ma non possiamo mantenere quella, i costi di gestione sono ingenti e certamente non riusciremmo a coprirli”, fanno sapere i sindacati di categoria. Dello stesso avviso anche il leader della Lega Matteo, che in una nota ha fatto ...

Advertising

repubblica : Covid, il Cts da' l'ok alla riapertura delle discoteche ma con un terzo della capienza. Senza mascherina in pista d… - Mov5Stelle : Rispettiamo le valutazioni del Comitati Tecnico Scientifico (CTS), ma non possiamo non rilevare che prevedere la ri… - SkyTG24 : È arrivato il parere positivo del Cts alla possibile riapertura delle discoteche in Italia, le regole… - AssiElena : Viste le assurde regole per apertura #discoteche direi di organizzare un disco party in metropolitana. #IDIOZIA!… - VesuvioLive : Discoteche verso la riapertura: chiuse in estate ma ora si balla senza mascherina -