Provvedimento disciplinare per LDA ad Amici, in sfida il figlio di Gigi D'Alessio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ad Amici di Maria De Filippi va in sfida il figlio di Gigi D'Alessio. In poche settimane di permanenza nella scuola, LDA è risultato essere indisciplinato e un Provvedimento della produzione lo manda in sfida. I concorrenti di Amici di Maria De Filippi sono già in casetta: da qualche edizione ormai, causa covid, l'ingresso nelle casette è anticipato per evitare contatti dei ragazzi con l'esterno e scongiurare rischi di eventuali contagi. I concorrenti devono quindi mettere in ordine la propria stanza e la casetta in cui vivono, devono cucinare e rassettare, devono fare le pulizie e rispettare i rigidi orari per la frequenza delle lezioni. Ogni ritardo è punito. Da parte di Maria De Filippi non è richiesto solo il talento, infatti, ma anche il ...

