Pompei | rubato chiusino in marmo da Domus Sirico

Un chiusino in marmo è stato rubato dalla Domus di Sirico nel Parco archeologico di Pompei. La scoperta è stata fatta dal personale della Soprintendenza. Il chiusino in marmo, di forma circolare e del diametro di 20 centimetri, sarebbe stato asportato tra il 30 settembre e il 4 ottobre. La Domus di Sirico, ubicata nella Regio VII, è in un'area è accessibile al pubblico e interessata recentemente da lavori di restauro. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Pompei. "La Direzione del Parco ha provveduto a denunciare immediatamente il furto alle forze dell'ordine. Sono tuttora in corso verifiche, attraverso l'impianto di videosorveglianza interno per ricostruire l'accaduto"

