Perquisizioni in Cancelleria e nel partito, Kurz sarebbe indagato (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Perquisizioni stamattina a Vienna in Cancelleria e nella sede dell’Oevp, il partito del cancelliere Sebastian Kurz. L’interesse degli inquirenti, riferiscono i media, era rivolto soprattutto a documenti e supporti informatici di “stretti collaboratori” di Kurz. Da alcuni giorni diversi media ipotizzavano imminenti Perquisizioni che non riguarderebbero però la già nota inchiesta sulle nomine della Casino Austria, ma una campagna di annunci sul quotidiano ‘Oesterreich’. Secondo Die Presse, l’inchiesta riguarderebbe anche l’ex ministra Sophie Karmasin e gli editori di ‘Oesterreich’, Helmuth e Wolfgang Fellner. Die Presse e Der Standard sui loro portali scrivono che il cancelliere Kurz è indagato per “favoreggiamento della corruzione”. Risulterebbero ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021)stamattina a Vienna ine nella sede dell’Oevp, ildel cancelliere Sebastian. L’interesse degli inquirenti, riferiscono i media, era rivolto soprattutto a documenti e supporti informatici di “stretti collaboratori” di. Da alcuni giorni diversi media ipotizzavano imminentiche non riguarderebbero però la già nota inchiesta sulle nomine della Casino Austria, ma una campagna di annunci sul quotidiano ‘Oesterreich’. Secondo Die Presse, l’inchiesta riguarderebbe anche l’ex ministra Sophie Karmasin e gli editori di ‘Oesterreich’, Helmuth e Wolfgang Fellner. Die Presse e Der Standard sui loro portali scrivono che il cancelliereper “favoreggiamento della corruzione”. Risulterebbero ...

