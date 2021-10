Ostia – Picca | Vittoria possibile Il territorio è con il cdx

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)(Lega),. Ilè con il cdx. 5S e Pd facce della stessa sinistra – “Il risultato del primo turno – ha dichiarato Monica, candidata della Lega a presidente del X municipio – premia gli sforzi fatti in questi due mesi di campagna elettorale. Già da questa mattina abbiamo ripreso a girare per i quartieri dell’entroterra. Nei prossimi giorni proseguiremo – anche sul Lungomare – con incontri serrati con i cittadini, le associazioni di categoria e i commercianti”. “La coalizione di centrodestra è unita, i cittadini hanno capito che abbiamo un programma concreto e un progetto vincente per riscattare e rilanciare il Municipio X dopo i fallimenti di Pd e 5 Stelle. Due partiti che sono facce della stessa sinistra e gli elettori lo hanno capito. La ...

La sfida asarà tra la candidata del centrodestra Monica, docente e politica di lungo corso, che ha conquistato il 39,11% dei voti, e Mario Falconi, medico e vincitore delle primarie Pd, ......di questi giorni abbiamo riscontrato delle anomalie presso il seggio n.1850 all'Idroscalo di, ... E' quanto dichiarano in una nota congiunta Monica, candidata presidente del Municipio X per ..."La coalizione di centrodestra è unita, i cittadini hanno capito che abbiamo un programma concreto e un progetto vincente per riscattare e rilanciare il Municipio X" ...Al secondo turno sfide tra centrodestra e centrosinistra. I 5 Stelle reggono solo a Tor Bella Monaca per soli 9 voti in più ...