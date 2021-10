Omicidio a Napoli: ucciso davanti alla compagna incinta. Era nipote di un boss (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Omicidio nella notte a Napoli , nel quartiere di Ponticelli. La vittima è un ragazzo di 23 anni , Carmine D'Onofrio, incensurato ma nipote di un boss della camorra . Il giovane si trovava in strada ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021)nella notte a, nel quartiere di Ponticelli. La vittima è un ragazzo di 23 anni , Carmine D'Onofrio, incensurato madi undella camorra . Il giovane si trovava in strada ...

Advertising

mattinodinapoli : Omicidio a Napoli oggi, 23enne incensurato ammazzato davanti alla moglie: è il figlio illegittimo del boss - sudreporter : #Napoli, omicidio nella notte a Ponticelli: l'ombra della faida tra clan - SkyTG24 : Napoli, 23enne ucciso a colpi di arma da fuoco nel quartiere Ponticelli - LiveSicilia : Napoli, far west in strada: ucciso con 7 colpi di pistola - anteprima24 : ** Incensurato ucciso nella notte a ##Napoli: gli hanno sparato mentre era in strada con la compagna **… -