MiSE: in GU credito imposta per tessile, moda e accessori (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro Giancarlo Giorgetti con l'elenco dei Codici Ateco delle imprese che hanno diritto a un credito d'imposta del 30% in favore del settore del tessile e della ... Leggi su finanza.lastampa (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro Giancarlo Giorgetti con l'elenco dei Codici Ateco delle imprese che hanno diritto a und'del 30% in favore del settore dele della ...

