Milano-Torino 2021: Primoz Roglic è imbattibile, superato Adam Yates a Superga (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Edizione numero 102 ricca di fenomeni per la Milano-Torino. Si è tornati al percorso classico, con l’arrivo in cima a Superga, e lo spettacolo non è mancato: a vincere, bissando il trionfo del Giro dell’Emilia, è stato un eccezionale Primoz Roglic, alla tredicesima vittoria in una stagione mostruosa per lui. Fuga di sei uomini che è andata a formarsi nella prima fase di gara. All’attacco Oier Lazkano (Caja Rural), Kevin Vermaerke (DSM), Mattia Frapporti (Eolo Kometa), Joan Bou (Euskaltel), Juri Zanotti (Bardiani Csf Faizanè) e Davide Orrico (Vini Zabù). Il gruppo ha gestito al meglio la situazione, limitando il ritardo a circa 3?. La situazione è cambiata totalmente poco prima dell’approccio della prima ascesa verso Superga: sfruttando il vento laterale la Deceuninck Quick-Step ha ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Edizione numero 102 ricca di fenomeni per la. Si è tornati al percorso classico, con l’arrivo in cima a, e lo spettacolo non è mancato: a vincere, bissando il trionfo del Giro dell’Emilia, è stato un eccezionale, alla tredicesima vittoria in una stagione mostruosa per lui. Fuga di sei uomini che è andata a formarsi nella prima fase di gara. All’attacco Oier Lazkano (Caja Rural), Kevin Vermaerke (DSM), Mattia Frapporti (Eolo Kometa), Joan Bou (Euskaltel), Juri Zanotti (Bardiani Csf Faizanè) e Davide Orrico (Vini Zabù). Il gruppo ha gestito al meglio la situazione, limitando il ritardo a circa 3?. La situazione è cambiata totalmente poco prima dell’approccio della prima ascesa verso: sfruttando il vento laterale la Deceuninck Quick-Step ha ...

Advertising

gennaromigliore : Dati incoraggianti per @ItaliaViva da tutte le realtà al voto: a Milano, Bologna e Napoli le nostre liste sono stat… - you_trend : I risultati delle liste del Partito Democratico a questo punto dello scrutinio: #Roma 16,3% #Milano 33,5% #Napoli… - borghi_claudio : ...Se anche questi votanti in meno avessero votato tutti per il cdx non sarebbe cambiato nulla nel risultato delle… - lana_horvat_ : RT @laflammerouge16: #MilanoTorino - PRIMOZ ROGLIC WINS MILANO-TORINO 2021! #LFRLive - fermine_natacha : RT @laflammerouge16: #MilanoTorino - PRIMOZ ROGLIC WINS MILANO-TORINO 2021! #LFRLive -