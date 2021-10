Mancini: “Dispiaciuto per i fischi a Donnarumma. Giovani? Potevamo schierarne qualcuno in più” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni della Rai alla fine di Italia-Spagna, Roberto Mancini si è anche soffermato sui fischi a Donnarumma e su altre questioni. Di seguito le sue parole. Sui fischi a Donnarumma “Mi è Dispiaciuto”. Sui cambi a centrocampo “Avevamo bisogno di giocatori un po’ più freschi. Nel momento che abbiamo fatto i cambi la freschezza ci ha aiutato”. Sui tanti Giovani schierati dalla Spagna “È giusto. Anche noi avremo potuto giocare con qualche giovane in più ma poi ci sono situazioni che vanno rispettate. Oggi nonostante questa sconfitta ci ha dato grande forza”. Foto: Instagram Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni della Rai alla fine di Italia-Spagna, Robertosi è anche soffermato suie su altre questioni. Di seguito le sue parole. Sui“Mi è”. Sui cambi a centrocampo “Avevamo bisogno di giocatori un po’ più freschi. Nel momento che abbiamo fatto i cambi la freschezza ci ha aiutato”. Sui tantischierati dalla Spagna “È giusto. Anche noi avremo potuto giocare con qualche giovane in più ma poi ci sono situazioni che vanno rispettate. Oggi nonostante questa sconfitta ci ha dato grande forza”. Foto: Instagram Italia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

MilanWorldForum : Ancora Mancini sui fischi a Donnarumma Le dichiarazioni -) - Msheed20 : RT @Lionmars: Giornalista Rai chiede a Mancini se fosse dispiaciuto per i fischi a Donnarumma. Sarebbe stato bellissimo se avesse risposto… - ArmandaGelsomin : RT @cmdotcom: #Italia , Mancini: 'Dispiaciuto per i fischi a #Donnarumma . Il rosso a Bonucci? Non doveva farsi ammonire per proteste' #Ita… - ArmandaGelsomin : RT @CorSport: #Mancini: '#Bonucci ha sbagliato. Dispiaciuto per #Donnarumma' ?? - ArmandaGelsomin : RT @GoalItalia: L'amarezza di Roberto Mancini dopo la sconfitta dell'Italia contro la Spagna in Nations League: 'Abbiamo commesso errori c… -