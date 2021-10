Maltempo, allerta rossa sulla regione. Danni, disagi e piogge record. Situazione e previsioni (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Maltempo in Liguria, continua l’allerta rossa. Dopo l’appello lanciato da Giovanni Toti, che ha invitato la comunità alla massima prudenza, la perturbazione denominata Christian continua a riversarsi sull’intera regione, raggiungendo un vero e proprio record di precipitazioni mai visto prima. La Situazione del Maltempo in Liguria è apparsa fin da subito decisamente allarmante. Sdradipati i due torrenti, Erro e Letimbro, il crollo del ponte a Quiliano, strade chiuse o interrotte per frane, e interventi da parte dei soccorsi senza tregua nelle ultime 24 ore. La Situazione Maltempo sembra non arginarsi e l’allarme scatta in particolar modo a Cairo Montenotte, dove sono caduti 496 mm di pioggia in sei ore. Un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021)in Liguria, continua l’. Dopo l’appello lanciato da Giovanni Toti, che ha invitato la comunità alla massima prudenza, la perturbazione denominata Christian continua a riversarsi sull’intera, raggiungendo un vero e propriodi precipitazioni mai visto prima. Ladelin Liguria è apparsa fin da subito decisamente allarmante. Sdradipati i due torrenti, Erro e Letimbro, il crollo del ponte a Quiliano, strade chiuse o interrotte per frane, e interventi da parte dei soccorsi senza tregua nelle ultime 24 ore. Lasembra non arginarsi e l’allarme scatta in particolar modo a Cairo Montenotte, dove sono caduti 496 mm di pioggia in sei ore. Un ...

