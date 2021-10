LITE FURIOSA TRA DUE CONCORRENTI DEL GF VIP | “SEI UNA FALSA | NON PARLARMI PIU' ”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ancora litigi e malumori all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Stavolta, sono due donne a darsi filo da torcere e a far scoppiare unasenza precedenti Animi accesi e tensione a fior di pelle per duedel GF VIP 6. Si tratta di Miriana Trevisan e Raffaella Fico che, durante un confronto (apparentemente calmo), se le dicono di santa ragione! LA CAUSA DELLO SCONTRO :”Non ho un gruppo. Con Manila e Ainett ho trovato un punto di incontro, con le principesse sto benissimo. Raffaella devo dire che la sento un po’ fredda. E delle volte è come se mi portasse via Francesca, io con lei mi diverto tantissimo. Questa è una mia sensazione. Io con te non è che non vado d’accordo, non vado e basta“. E’ con queste affermazioni che Miriana Trevisan, probabilmente senza volerlo, fa andare in escandescenza Raffaella Fico. L’ex di Pago, infatti, ...