L'ex numero due della NASA Dava Newman: "Per salvare il pianeta ed esplorare Marte serve l'ingegno delle donne" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Intervistata dal direttore di Repubblica Maurizio Molinari durante l'evento organizzato dal gruppo Women20 del G20, la direttrice del MIT Media Lab di Boston ha parlato del futuro delle esplorazioni spaziali e degli ostacoli ancora da superare per raggiungere la parità di genere Leggi su repubblica (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Intervistata dal direttore di Repubblica Maurizio Molinari durante l'evento organizzato dal gruppo Women20 del G20, la direttrice del MIT Media Lab di Boston ha parlato del futuroesplorazioni spaziali e degli ostacoli ancora da superare per raggiungere la parità di genere

Advertising

DRISAUCIMU : RT @UCIMU: A #EMOMILANO2021 presentate in anteprima @BIMU_2020 edizione numero 33 e @Xylexpo in programma a @FieraMilanoSpa Rho dal 12 al 1… - UCIMU : A #EMOMILANO2021 presentate in anteprima @BIMU_2020 edizione numero 33 e @Xylexpo in programma a @FieraMilanoSpa Rh… - RistagnoAnna : RT @GiacomoGorini: Aumentare salute pubblica, ricchezza e istruzione ha come effetto in realtà di ridurre il numero dei figli per coppia -… - giaroun : RT @AstrospaceI: Ieri la NASA ha confermato che due astronauti, Nicole Mann e Josh Cassada, che avrebbero dovuto volare con la capsula #Sta… - NikMegaFake : @TIM_Official NORD PAVIA lavoro da casa da quasi due anni e sono un tecnico dei sistemi quindi conosco queste tecno… -