Juventus | Kaio Jorge a lezione | allenamenti extra e italiano per entrare nel mondo bianconero

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)ha recuperato dall’infortunio e ha esordito in Serie A contro il Torino. Ora studia perappieno neldeve adattarsi e parte ultimo nelle gerarchie: ma di certo non gli manca la buona volontà. Il suo impatto con la Serie A è stato felice perché la manciata di minuti col Torino è piaciuta un po’ a tutti. Allegri lo ha escluso dalla lista Champions perché intende sfruttarne la freschezza in campionato, anche solo per spezzoni. Gli altri brasiliani lo stanno aiutando ad adattarsi, tra tutti Danilo e Alex Sandro. Intanto si allena anche nel giorno di riposo e studia tra campo e casa, dove lo aspettano le lezioni di. Lo racconta La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

Sullo stesso argomento Juve, i giocatori a disposizione di Allegri Dopo il doppio ... A loro però si uniscono Arthur e Kaio Jorge : a settembre erano in infermeria, adesso sono rientrati, l'... IL PIANO DELLA JUVE - Già nei mesi scorsi Vlahovic era già stato accostato alla Juventus, che in cerca di una punta e con una disponibilità economica limitata ha poi puntato su Kaio Jorge.