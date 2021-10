Italia-Spagna 1-2, doppio Ferran Torres: Mancini cade dopo 37 partite (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si infrange contro la Spagna di Luis Enrique, arrivata con i coltelli SECONDO TEMPO95' - Una delle ultime speranze per l'Italia per il pareggio arriva da una... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Si infrange contro ladi Luis Enrique, arrivata con i coltelli SECONDO TEMPO95' - Una delle ultime speranze per l'per il pareggio arriva da una...

Advertising

Azzurri : ?? #NationsLeague Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadi… - Azzurri : ?? #NationsLeague ???? #Italia ?? ???? #Spagna ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio G. Meazza San Siro - #Milano ?? In diretta… - matteorenzi : Dopo la Francia anche la Spagna copia la nostra #18app, il bonus cultura per i diciottenni. Le buone idee si fanno… - Carolin43057947 : Italia 1 Spagna 2 Allora la colpa è di Immobile che si è infortunato e per questo domani i giornali non hanno un '… - notizie_milan : Nations League, Italia sconfitta: la Spagna vince 2-1 -