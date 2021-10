iPad Mini ha un po’ di problemi allo schermo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Foto: Reddit)In principio era l’effetto gelatinoso quando si effettuava uno scroll in una pagina, mentre ora stanno comparendo segnalazioni su distorsioni sul display: il nuovo e apprezzato iPad Mini 6 non è esente da problemi di gioventù che sembrano concentrarsi soprattutto sul pannello a cristalli liquidi del tablet più piccolo del catalogo Apple. Le nuove testimonianze arrivano da Reddit, con le immagini pubblicate da un utente che riguardano distorsioni e una piccola porzione di decolorazione di qualche centimetro di parte del Liquid Retina da 8,3 pollici di un modello da 64 gb. Leggendo nel post, gli episodi sarebbero più frequenti quando iPadOs è impostata nella modalità scura, l’orientamento è verticale (col tasto di accensione e spegnimento in alto a destra) e si preme più intensamente del solito. Nel video ... Leggi su wired (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Foto: Reddit)In principio era l’effetto gelatinoso quando si effettuava uno scroll in una pagina, mentre ora stanno comparendo segnalazioni su distorsioni sul display: il nuovo e apprezzato6 non è esente dadi gioventù che sembrano concentrarsi soprattutto sul pannello a cristalli liquidi del tablet più piccolo del catalogo Apple. Le nuove testimonianze arrivano da Reddit, con le immagini pubblicate da un utente che riguardano distorsioni e una piccola porzione di decolorazione di qualche centimetro di parte del Liquid Retina da 8,3 pollici di un modello da 64 gb. Leggendo nel post, gli episodi sarebbero più frequenti quandoOs è impostata nella modalità scura, l’orientamento è verticale (col tasto di accensione e spegnimento in alto a destra) e si preme più intensamente del solito. Nel video ...

Advertising

BidIsOk : iPad mini 64Gb Wi-Fi+Cellular Aggiudicato a 108,09 € (risparmio: 82%) - valevalex2 : RT @Ssss4r4: devo stare con il mini schermo sul telefono perché non mi parte il sito sull’iPad sto per evocare santi ci fosse una volta che… - hankerslove : RT @Ssss4r4: devo stare con il mini schermo sul telefono perché non mi parte il sito sull’iPad sto per evocare santi ci fosse una volta che… - Ssss4r4 : devo stare con il mini schermo sul telefono perché non mi parte il sito sull’iPad sto per evocare santi ci fosse un… - Daniilc5Verif : Sapete che uso potrebbe anche avere l’iPad Mini 2021? Potrebbe effettivamente avere l’integrazione di Salute e Watc… -