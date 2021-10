Inter, a gennaio può arrivare un vice-Dzeko: Scamacca in pole (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Inter torna a pensare a Gianluca Scamacca Dopo i diversi tentavi estivi, ora per il mercato di gennaio l’Inter torna a pensare a Gianluca Scamacca. Al momento quella dei nerazzurri è solamente un’idea perché c’è da capire la situazione relativa al futuro di Sanchez, ormai in rotta di collisione con il club nerazzurro. “L’Inter un tentativo lo farà ancora col Sassuolo, però non per Giacomo Raspadori, obiettivo per la prossima estate, ma per Gianluca Scamacca, lui sì prototipo ideale di vice-Dzeko. L’a.d. degli emiliani, Giovanni Carnevali, prima della partita con i nerazzurri ha confermato i rumors estivi”. “A gennaio l’Inter ci riproverà, anche perché Scamacca ha deciso di ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’torna a pensare a GianlucaDopo i diversi tentavi estivi, ora per il mercato dil’torna a pensare a Gianluca. Al momento quella dei nerazzurri è solamente un’idea perché c’è da capire la situazione relativa al futuro di Sanchez, ormai in rotta di collisione con il club nerazzurro. “L’un tentativo lo farà ancora col Sassuolo, però non per Giacomo Raspadori, obiettivo per la prossima estate, ma per Gianluca, lui sì prototipo ideale di. L’a.d. degli emiliani, Giovanni Carnevali, prima della partita con i nerazzurri ha confermato i rumors estivi”. “Al’ci riproverà, anche perchéha deciso di ...

