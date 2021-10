Il Benevento in B: Inzaghi e Baroni bunker, Caserta meglio di Bucchi ma… (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La sosta di campionato apre il tempo delle riflessioni e dei primi bilanci. Un mese e mezzo di campionato alle spalle, sette le giornate finite in archivio. Il Benevento si affaccia alla seconda pausa dovuta agli impegni delle Nazionali con 12 punti all’attivo. Alla sua quarta partecipazione al torneo di serie B, la Strega fa registrare una partenza al rilento rispetto agli anni delle promozioni. Fabio Caserta fa meglio solo di Cristian Bucchi, ma il tecnico romano, nella stagione 2018/19, aveva disputato sei partite alla settima di campionato, avendo riposato alla seconda. Bucchi di punti ne aveva collezionati 10, assestandosi in sesta posizione, proprio come Caserta. Erano cinque i punti di ritardo dall’allora capolista Pescara, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La sosta di campionato apre il tempo delle riflessioni e dei primi bilanci. Un mese e mezzo di campionato alle spalle, sette le giornate finite in archivio. Ilsi affaccia alla seconda pausa dovuta agli impegni delle Nazionali con 12 punti all’attivo. Alla sua quarta partecipazione al torneo di serie B, la Strega fa registrare una partenza al rilento rispetto agli anni delle promozioni. Fabiofasolo di Cristian, ma il tecnico romano, nella stagione 2018/19, aveva disputato sei partite alla settima di campionato, avendo riposato alla seconda.di punti ne aveva collezionati 10, assestandosi in sesta posizione, proprio come. Erano cinque i punti di ritardo dall’allora capolista Pescara, ...

