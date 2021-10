Gli album in uscita a ottobre dalla A alla Z (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La musica 2021 a ottobre fa decisamente il botto, con così tante uscite discografiche importanti che parrebbe quasi impossibile stare dietro a tutti i dischi. Cerchiamo di fare il punto insieme, in modo che si possa organizzare lo shopping musicale del mese al meglio. Il primo aspetto delle uscite discografiche di ottobre è che sono tante, circa una ventina. Tanti album in arrivo è un bene, ma se alla quantità si allinea la qualità, ecco, allora entriamo nella dimensione perfetta degli amanti della musica. Vogliamo cominciare dagli artisti internazionali? Ebbene, c'è davvero da tenersi forte, perché a ottobre arrivano e/o tornano così grandi Big che è quasi incredibile. Anche perché, nel numero, ci sono davvero tanti generi (e generazioni) in cui spaziare. Per cominciare con le star di ieri che tengono ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La musica 2021 afa decisamente il botto, con così tante uscite discografiche importanti che parrebbe quasi impossibile stare dietro a tutti i dischi. Cerchiamo di fare il punto insieme, in modo che si possa organizzare lo shopping musicale del mese al meglio. Il primo aspetto delle uscite discografiche diè che sono tante, circa una ventina. Tantiin arrivo è un bene, ma sequantità si allinea la qualità, ecco, allora entriamo nella dimensione perfetta degli amanti della musica. Vogliamo cominciare dagli artisti internazionali? Ebbene, c'è davvero da tenersi forte, perché aarrivano e/o tornano così grandi Big che è quasi incredibile. Anche perché, nel numero, ci sono davvero tanti generi (e generazioni) in cui spaziare. Per cominciare con le star di ieri che tengono ...

sono_stressata : @sparkshrry le faccio una roba con ogni canzone dei coldplay visto che tiene tutti gli album poi ti mando la foto - centroasociale : @skriswalker comprato due volte lì e mi sento di dire di sì, unico problema è che essendo uno small business gli al… - radiopopmilano : Non è ancora ora di concerti, ma finalmente gli artisti possono tornare nel nostro auditorium, almeno per le interv… - Gleek_1897 : l'era di BFL penso sia stata l'era più bella che io abbia mai vissuto. E' stato il mio primo comeback con gli AB6IX… - mariachiaragua : RT @Stavrogina_: Maneskin che ormai vogliono fare gli internascional e quindi le loro origini italiane servono solo per essere stereotipate… -