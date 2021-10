Gf Vip, Bortuzzo sorprende i coinquilini che lo trovano in piedi: “Ma sei altissimo” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il concorrente del programma si è messo i tutori ed è rimasto in piedi per un po' nella casa stupendo chi vive con lui Leggi su golssip (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il concorrente del programma si è messo i tutori ed è rimasto inper un po' nella casa stupendo chi vive con lui

Advertising

infoitcultura : Manuel Bortuzzo cammina per la prima volta al Gf Vip: il video e la commozione dei concorrenti - infoitcultura : GF Vip: Manuel Bortuzzo in piedi per la prima volta - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo in piedi emoziona gli altri inquilini - ElisaDiGiacomo : Grande Fratello Vip, Bortuzzo inpiedi col deambulatore, Lulù: 'L'uomo nano chi lo vuole' - infoitcultura : Manuel Bortuzzo in piedi per la prima volta con i tutori al Grande Fratello Vip -