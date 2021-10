Franco | recupero Pil pre-pandemia nel secondo trimestre 2022

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il governo stima che il terzodel 2021 si sia chiuso con una crescita del Pil del 2,2% e della produzione industriale di circa l?1%. “Ci aspettiamo di recuperare il livello di Pil pre-neldel. Quindi unprima di quanto ci attendevamo”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Economia, Daniele, in audizione sulla nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Nadef) davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato. Alla fine dell’anno, ha ribadito, l’economia avrà recuperato i due terzi di quanto perso nel 2020. “Il 6% è irripetibile ma dobbiamo puntare a tassi di crescita più alti degli scorsi decenni” ha sottolineato il titolare di via XX settembre. “Prevediamo che non vi saranno nuove restrizioni ...

Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in audizione sulla Nadef in Parlamento. Alla fine dell'anno, ha ribadito, l'economia avrà recuperato i due terzi di quanto perso nel 2020. Crescita del Pil al 2,2% nel terzo trimestre del 2021. Spazio per taglio delle tasse in tre anni. "Se la pandemia riprende, crescita a rischio". Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Nadef: per il terzo trimestre indichiamo una stima del 2,2%.