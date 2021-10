Empoli, buone notizie per Pinamonti: nessuna lesione per l’attaccante (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’Empoli può sorridere: gli esami strumentali non hanno evidenziato alcuna lesione per l’attaccante Andrea Pinamonti. Il club toscano, a tal proposito, ha rilasciato un comunicato ufficiale: “Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Andrea Pinamonti non hanno evidenziato lesioni strutturali ma un quadro di sovraccarico, per il quale il giocatore proseguirà un percorso differenziato specifico con lo staff medico sanitario azzurro”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’può sorridere: gli esami strumentali non hanno evidenziato alcunaperAndrea. Il club toscano, a tal proposito, ha rilasciato un comunicato ufficiale: “Football Club comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Andreanon hanno evidenziato lesioni strutturali ma un quadro di sovraccarico, per il quale il giocatore proseguirà un percorso differenziato specifico con lo staff medico sanitario azzurro”. SportFace.

