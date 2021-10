Donald Trump non è più uno degli uomini più ricchi d’America: il suo patrimonio è sceso a “soli” 2,5 miliardi, fuori dalla classifica di Forbes (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per la prima volta dopo 25 anni, Donald Trump non è tra gli uomini più ricchi d’America. La fortuna dell’ex presidente americano infatti si è ridotta a 2,5 miliardi, con 400 milioni in meno del limite da superare per entrare nel novero dei ‘paperoni’ americani. Tra il 1997 ed il 2016, anno della sua elezione alla Casa Bianca, Trump è sempre stato nella parte più alta della lista dei miliardari. E sarebbero state proprio le scelte finanziarie fatte dopo l’elezione a presidente ad aver determinato il ‘declino’ del suo impero che ad oggi sarebbe potuto essere di 7 miliardi, afferma Forbes, se avesse scelto un altro percorso. In particolare, secondo Forbes la decisione di non mettere i suoi affari in un blind trust, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Per la prima volta dopo 25 anni,non è tra glipiù. La fortuna dell’ex presidente americano infatti si è ridotta a 2,5, con 400 milioni in meno del limite da superare per entrare nel novero dei ‘paperoni’ americani. Tra il 1997 ed il 2016, anno della sua elezione alla Casa Bianca,è sempre stato nella parte più alta della lista dei miliardari. E sarebbero state proprio le scelte finanziarie fatte dopo l’elezione a presidente ad aver determinato il ‘declino’ del suo impero che ad oggi sarebbe potuto essere di 7, afferma, se avesse scelto un altro percorso. In particolare, secondola decisione di non mettere i suoi affari in un blind trust, ...

Advertising

FQMagazineit : Donald Trump non è più uno degli uomini più ricchi d’America: il suo patrimonio è sceso a “soli” 2,5 miliardi, fuor… - GBussacchetti : «Così onorato dalla lettera dell’arcivescovo Viganò per me. Spero che ognuno, religioso o no, la legga!». Il tweet… - lauranaka : 4/Biden: il Congresso dovrebbe aumentare il tetto sul debito anche per le 'politiche fiscali spericolate' di #Trump… - miriamcancelli1 : RT @fulvio_oscar: i Dieci giorni di oscurità sembra iniziata con la chiusura parziale di Facebook La fase successiva sarebbe l'arresto per… - fulvio_oscar : i Dieci giorni di oscurità sembra iniziata con la chiusura parziale di Facebook La fase successiva sarebbe l'arres… -