Discoteche: manca l'accordo sul decreto capienze. La Siae: con questi limiti non si può riaprire (Di giovedì 7 ottobre 2021) Su quest'ultimo punto, dopo il via libera del Comitato tecnico scientifico ad una capienza massima del 35%, non c'è accordo: Matteo Salvini che parla di presa in giro e le associazioni di categoria sono pronte a scendere in piazza. Categorica anche la Siae, già critica con la decisione di non eliminare i limiti di capienza per cinema e teatri: riaprire in queste condizioni è impossibile L'articolo proviene da Firenze Post.

