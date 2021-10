Condò allontana Vlahovic: “Prezzo troppo alto per la Juventus” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il terremoto Dusan Vlahovic non dà alcun segnale di volersi calmare. Dopo le dichiarazioni di ieri del presidente della Fiorentina, Rocco Comisso, su il non rinnovo del suo attaccante, il mondo del calcio si è scosso rapidamente. Non è un mistero che mezza Europa sia interessata al centravanti serbo, ma dopo la rottura con il club si potrebbero aprire nuovi scenari molto interessanti. A parlare dell’argomento anche il giornalista Paolo Condò, che ai microfoni di Sky Sport ha voluto dire la sua. Secondo l’opinionista le volontà del giocatore sono palesi, mentre non dà affatto per scontato il passaggio alla Juventus. Nonostante il suo arrivo in bianconero sia addirittura dato per scontato per molti giornali, Condò afferma che: “Futuro in bianconero per Vlahovic? Credo che il Prezzo ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il terremoto Dusannon dà alcun segnale di volersi calmare. Dopo le dichiarazioni di ieri del presidente della Fiorentina, Rocco Comisso, su il non rinnovo del suo attaccante, il mondo del calcio si è scosso rapidamente. Non è un mistero che mezza Europa sia interessata al centravanti serbo, ma dopo la rottura con il club si potrebbero aprire nuovi scenari molto interessanti. A parlare dell’argomento anche il giornalista Paolo, che ai microfoni di Sky Sport ha voluto dire la sua. Secondo l’opinionista le volontà del giocatore sono palesi, mentre non dà affatto per scontato il passaggio alla. Nonostante il suo arrivo in bianconero sia addirittura dato per scontato per molti giornali,afferma che: “Futuro in bianconero per? Credo che il...

Advertising

CommJumped : Condò: 'E' un pareggio che per me avvicina l'Inter alla qualificazione. Allontana il Real Madrid ma avvicina la qua… - ParmeshSriv : RT @marifcinter: Condò: 'E' un pareggio che per me avvicina l'Inter alla qualificazione. Allontana il Real Madrid ma avvicina la qualificaz… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Condò: 'E' un pareggio che per me avvicina l'Inter alla qualificazione. Allontana il Real Madrid ma avvicina la qualificaz… - mr_kubra : RT @marifcinter: Condò: 'E' un pareggio che per me avvicina l'Inter alla qualificazione. Allontana il Real Madrid ma avvicina la qualificaz… - labibbiafcim : RT @marifcinter: Condò: 'E' un pareggio che per me avvicina l'Inter alla qualificazione. Allontana il Real Madrid ma avvicina la qualificaz… -