Clima | alla Camera la Conferenza Pre-Cop26 | riunione interparlamentare a Palazzo Montecitorio

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) ROMA – Ladei deputati, in collaborazione con il Senato della Repubblica e l’Unione(UIP), organizza a Roma, l’8 e il 9 ottobre 2021, unaparlamentare in preparazione della 26madelle Parti sulla Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamentotico (), che sarà ospitata dal Regno Unito a Glasgow (1-12 novembre 2021). Lariunisce i leader di tutto il mondo per sostenere l’azione in favore dele promuovere l’attuazione dell’Accordo di Parigi del 2015. Rappresenta una grande opportunità per formulare piani concreti in un momento in cui la crisitica è più grave che mai. Ladi Roma, rivolta ai parlamentari membri delle Commissioni competenti ...