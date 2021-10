Catasto, Draghi e il Pd approfittano del voto per tassarci (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 00:00 Strappo Salvini-Draghi, anche il Giornale però questa volta sulla riforma del Catasto non ci sta. 03:25 Letta dice che Salvini è un irresponsabile, non avevamo dubbi! 05:05 Catasto, ecco tutti i particolari di questa strana riforma… 07:55 voto amministrative, Calenda va con la sinistra solo se scarica i grillini. 09:12 Indagato Di Donna, l’amico avvocato di Giuseppe Conte. E indagato pure Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia per l’inchiesta di Fanpage. 10:25 Indagato Massimo Galli, il virologo gne gne, per “concorsi truccati”. 11:30 “Patata bollente”, multati Feltri e Senaldi per il titolo contro la Raggi. E il Fatto si lamenta per la mancata condanna. 12:30 Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi osannato da tutti. Solo il Secolo d’Italia ricorda, giustamente, la sua opposizione a Papa Ratzinger all’università. 15:00 ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 6 ottobre 2021) 00:00 Strappo Salvini-, anche il Giornale però questa volta sulla riforma delnon ci sta. 03:25 Letta dice che Salvini è un irresponsabile, non avevamo dubbi! 05:05, ecco tutti i particolari di questa strana riforma… 07:55amministrative, Calenda va con la sinistra solo se scarica i grillini. 09:12 Indagato Di Donna, l’amico avvocato di Giuseppe Conte. E indagato pure Carlo Fidanza di Fratelli d’Italia per l’inchiesta di Fanpage. 10:25 Indagato Massimo Galli, il virologo gne gne, per “concorsi truccati”. 11:30 “Patata bollente”, multati Feltri e Senaldi per il titolo contro la Raggi. E il Fatto si lamenta per la mancata condanna. 12:30 Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi osannato da tutti. Solo il Secolo d’Italia ricorda, giustamente, la sua opposizione a Papa Ratzinger all’università. 15:00 ...

fattoquotidiano : Sul Fatto di domani l'effetto sorpasso di FdI su Salvini: sbatte la porta a Draghi su fisco e catasto… - christianrocca : Draghi assicura che con il nuovo catasto non cambierà la tassazione - fattoquotidiano : Governo, Draghi: “Legge delega non è ultima parola sulla riforma del fisco. Catasto? Ci vorranno 5 anni e nessuno p… - missypippi : RT @jimmomo: Draghi prepara il salasso sulla casa e il centrodestra si divide persino sulle tasse, a urne ancora calde. Le ambiguità di Dra… - Miradouro_it : RT @SforzaFogliani: Nuovo Catasto ( totalmente di valori ) incombente. Pietra tombale sull’edilizia. Banchieri ( non anomali) soddisfatti.… -