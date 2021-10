Caso razzismo in Serie A | il presidente dell’AIC | “serve una riflessione | dobbiamo capire come andare avanti”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) IlUmberto Calcagno è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso della trasmissione “Sport Academy” condotta da Ronald Giammò e Francesco Acchiardi. Sugli episodi diinA. “Siamo arrivati ad un punto in cui la serialità di questi eventi ci impone unatutti insieme–ha affermato Calcagno-. Le dichiarazioni dei giocatori di questi ultimi giorni sono univoche: bisognatutti insieme cosa fare per incidere sul problema. A mio modo di vedere è chiaro che la fase repressiva dev’essere molto, molto dura econtinuare a reprimere perché colpire con precisione i soggetti che hanno ...

Il Presidente dell'AIC Umberto Calcagno è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso della trasmissione "Sport Academy" condotta da Ronald Giammò e Francesco Acchiardi. Sugli episodi di ...L'edizione odierna del quotidiano La Stampa torna sulle parole pronunciate da Giorgio Chiellini sul caso Kalidou Koulibaly.