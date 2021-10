Borsa: Europa in rosso, anche se Putin frena corsa gas (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Restano in rosso le principali Borse europee, nonostante le parole del presidente russo, Vladimir Putin, abbiano rassicurato sulle forniture di gas. La materia prima ha reagito in calo, con future Ice ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Restano inle principali Borse europee, nonostante le parole del presidente russo, Vladimir, abbiano rassicurato sulle forniture di gas. La materia prima ha reagito in calo, con future Ice ...

Advertising

fisco24_info : Borsa: l'Europa chiude in rosso, Madrid la peggiore (-1,7%): Francoforte (-1,4%), Parigi (-1,2%), Londra (-1,1%) - fisco24_info : Borsa: Europa in rosso, anche se Putin frena corsa gas: Forti cali per petroliferi, auto e comparto metallurgico - infoiteconomia : Borsa Milano in forte calo con Europa su paura inflazione, pesanti auto, giù Mediobanca - DividendProfit : Borsa: l’Europa rimane negativa con Wall Street aperta in calo – Economia - fisco24_info : Borsa: l'Europa rimane negativa con Wall Street aperta in calo: Soffrono in particolare banche e auto -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Il massacro non è finito, le bollette fanno un altro botto A far scaldare i listini anche la paura soprattutto, dei paesi del Nord Europa e meno in Italia, ... Per ora la paura prevale e la Borsa viaggia su valori minimi da stamattina. La chiusura è stata in ...

I prezzi del gas frenano la loro corsa dopo l'intervento di Putin "Gazprom - ha aggiunto - non ha mai rifiutato di aumentare le forniture di gas all'Europa, se ...a limitare i cosiddetti contratti a lungo termine e si puntava al passaggio al commercio presso la borsa ...

Borsa: Europa cala, Francoforte la peggiore (-1,4%) ANSA Nuova Europa NVIDIA, concessioni all'antitrust UE per acquisire Arm Secondo Reuters e Bloomberg, NVIDIA ha fatto delle concessioni non meglio precisate all'antitrust UE per finalizzare l'acquisizione di Arm. L'UE prenderà una decisione il 27 ottobre, ma è probabile ch ...

Borsa: l'Europa chiude in rosso, Madrid la peggiore (-1,7%) Chiusura in rosso per le principali Borse europee. La peggiore è stata Madrid (-1,71%) a 8.775 punti, seguita da Francoforte (-1,46%) a 14.973 punti, Parigi (-1,26%) a 6.493 punti e Londra (-1,15%) a ...

A far scaldare i listini anche la paura soprattutto, dei paesi del Norde meno in Italia, ... Per ora la paura prevale e laviaggia su valori minimi da stamattina. La chiusura è stata in ..."Gazprom - ha aggiunto - non ha mai rifiutato di aumentare le forniture di gas all', se ...a limitare i cosiddetti contratti a lungo termine e si puntava al passaggio al commercio presso la...Secondo Reuters e Bloomberg, NVIDIA ha fatto delle concessioni non meglio precisate all'antitrust UE per finalizzare l'acquisizione di Arm. L'UE prenderà una decisione il 27 ottobre, ma è probabile ch ...Chiusura in rosso per le principali Borse europee. La peggiore è stata Madrid (-1,71%) a 8.775 punti, seguita da Francoforte (-1,46%) a 14.973 punti, Parigi (-1,26%) a 6.493 punti e Londra (-1,15%) a ...