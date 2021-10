Ascolti Tv analisi 5 ottobre 2021: Morgane non spegne Luce dei tuoi occhi. Iene come l’anno scorso. Floris batte Bianca e Mario (Salvini non funziona più) (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il programma più visto della giornata è stato il Tg1 a 5,1 milioni e 23,7%. I Soliti Ignoti a 4,844 milioni e 20,3%. Tg5 a 4,048 milioni e 16,7% Niente calcio e più spazio per le generaliste martedì 5 ottobre, nel giorno successivo alle elezioni amministrative. La principale sfida di serata è stata quella tra la serie francese di Rai1, Morgane, grande sorpresa di questa prima fase della stagione autunnale, e Luce dei tuoi occhi su Canale5, la fiction con Anna Valle che ha portato a casa ottime prestazioni nelle settimane precedenti. Terzo incomodo naturale, e miglior candidato al podio, l’esordio stagionale de Le Iene su Italia1. Il tutto in un contesto in cui Rai3, La7 e Rete4 sono rimaste focalizzate sull’attualità politica con le trasmissioni di approfondimento di ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il programma più visto della giornata è stato il Tg1 a 5,1 milioni e 23,7%. I Soliti Ignoti a 4,844 milioni e 20,3%. Tg5 a 4,048 milioni e 16,7% Niente calcio e più spazio per le generaliste martedì 5, nel giorno successivo alle elezioni amministrative. La principale sfida di serata è stata quella tra la serie francese di Rai1,, grande sorpresa di questa prima fase della stagione autunnale, edeisu Canale5, la fiction con Anna Valle che ha portato a casa ottime prestazioni nelle settimane precedenti. Terzo incomodo naturale, e miglior candidato al podio, l’esordio stagionale de Lesu Italia1. Il tutto in un contesto in cui Rai3, La7 e Rete4 sono rimaste focalizzate sull’attualità politica con le trasmissioni di approfondimento di ...

