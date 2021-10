Alla fine la Rai ha sospeso Enrico Varriale (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prima la denuncia, poi la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Ora anche la Rai ha preso i primi “provvedimenti” nei confronti di Enrico Varriale. La televisione pubblica, infatti, ha deciso di sospendere dal video – quindi non apparirà più, almeno per il momento, Alla conduzione o tra gli ospiti delle trasmissioni – il giornalista ex vice-direttore di RaiSport. La decisione è da intendersi come temporanea, almeno fino a che non sarà fatta piena luce attorno a questa vicenda. Varriale è stato sospeso dAlla Rai finché la sua vicenda non sarà chiarita Come riporta AdnKronos, i vertici di viale Mazzini hanno preso questa decisione per difendere la reputazione della televisione pubblica e dello stesso giornalista. Tutto nasce dAlla denuncia fatta ad agosto ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Prima la denuncia, poi la misura cautelare del divieto di avvicinamento. Ora anche la Rai ha preso i primi “provvedimenti” nei confronti di. La televisione pubblica, infatti, ha deciso di sospendere dal video – quindi non apparirà più, almeno per il momento,conduzione o tra gli ospiti delle trasmissioni – il giornalista ex vice-direttore di RaiSport. La decisione è da intendersi come temporanea, almeno fino a che non sarà fatta piena luce attorno a questa vicenda.è statoRai finché la sua vicenda non sarà chiarita Come riporta AdnKronos, i vertici di viale Mazzini hanno preso questa decisione per difendere la reputazione della televisione pubblica e dello stesso giornalista. Tutto nasce ddenuncia fatta ad agosto ...

