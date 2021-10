Alla Cina del G20 interessa zero (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tutti lo sapevano, la Cina l’aveva già fatto intendere, anzi, sarebbe stata una notizia il contrario. Ma ora è ufficiale: il presidente cinese Xi Jinping non volerà a Roma il 30 ottobre, non parteciperà al G20 sotto la presidenza italiana, e quindi la delegazione cinese si depotenzia, soprattutto dal punto di vista politico. Vero è che il leader Xi non esce dai confini cinesi già da un po’: secondo gli osservatori più attenti della liturgia cinese da un lato c’è la paura del Covid e dall’altro il tentativo di rendere le apparizioni pubbliche di Xi sempre più rare ed eteree. Il primo fattore somiglia Alla paranoia tipica degli uomini soli al comando, che hanno bisogno di tutelarsi anche a costo di fare una vita da reclusi (Kim Jong Un ha aspettato anni prima di uscire dAlla Corea del nord). Il secondo fattore, invece, ha a che fare ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Tutti lo sapevano, lal’aveva già fatto intendere, anzi, sarebbe stata una notizia il contrario. Ma ora è ufficiale: il presidente cinese Xi Jinping non volerà a Roma il 30 ottobre, non parteciperà al G20 sotto la presidenza italiana, e quindi la delegazione cinese si depotenzia, soprattutto dal punto di vista politico. Vero è che il leader Xi non esce dai confini cinesi già da un po’: secondo gli osservatori più attenti della liturgia cinese da un lato c’è la paura del Covid e dall’altro il tentativo di rendere le apparizioni pubbliche di Xi sempre più rare ed eteree. Il primo fattore somigliaparanoia tipica degli uomini soli al comando, che hanno bisogno di tutelarsi anche a costo di fare una vita da reclusi (Kim Jong Un ha aspettato anni prima di uscire dCorea del nord). Il secondo fattore, invece, ha a che fare ...

Advertising

AmbCina : BUON COMPLEANNO CINA! ???? Oggi, il 72° anniversario della fondazione Repubblica Popolare Cinese, è un giorno in cui… - 100x100Napoli : #Cannavaro chiarisce anche i motivi dell'addio alla #Cina. - isj135 : RT @bisagnino: La Cina si piega alla crisi energetica: riprendono le importazioni di carbone dall’Australia - OmarJordan54 : RT @GeMa7799: Miserabile affaristi..ci hai venduto alla Cina, il virus ci ha colpito intanto piazzavi antenne 5G ovunque, lockdown, via del… - MariaLiviaPaltr : Australia, addio alla “Guantanamo del Pacifico”. Chiude il campo immigrazione in Papua Nuova Guinea. Canberra: “Li… -