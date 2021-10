Ajax, stagione finita per Stekelenburg. Si opererà all’anca (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Marteen Stekelenburg, ex conoscenza del campionato italiano e attualmente all’Ajax, si dovrà operare all’anca. Una pessima notizia per il portiere olandese che non potrà più scendere in campo durante questa stagione. FOTO: Sito ufficiale Ajax L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Marteen, ex conoscenza del campionato italiano e attualmente all’, si dovrà operare. Una pessima notizia per il portiere olandese che non potrà più scendere in campo durante questa. FOTO: Sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

