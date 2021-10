?' Lobby nera' | pm sentono come teste il cronista di Fanpage

Advertising

fanpage : Ultim'ora Perquisita l’abitazione di Roberto Jonghi Lavarini in merito all'inchiesta di #Fanpage Insieme a lui, è… - eziomauro : Inchiesta sulla lobby nera di FdI, indagati Carlo Fidanza e Roberto Jonghi Lavarini - Agenzia_Ansa : Lobby nera: indagati Fidanza e il 'barone' Jonghi Lavarini #ANSA - FratellidItalia : RT @fmollicone: Ma quale lobby nera, la vera lobby è quella rossa del Sistema - chairmanceo99 : RT @edosyloslabini: Invece di infiltrarsi per tre anni nelle cosche mafiose, tra terroristi islamici o tra i pedofili pseudo giornalisti al… -

Ultime Notizie dalla rete : Lobby nera

L'europarlamentare Carlo Fidanza e Roberto Jonghi Lavarini, il cosiddetto 'Barone nero', sono indagati a Milano per violazione della legge sul finanziamento dei partiti e riciclaggio. Ad innescare l'...La Finanza intanto ha acquisito l'intero girato dal giornalista della testata online che si è infiltrato nella presunta '' guidata, secondo quanto si vede nel servizio, dallo stesso Jonghi ...L’hotel Barbizon era per sole donne. E per anni ha accolto chi arrivava a New York in cerca di fortuna. Dattilografe, modelle, ma anche future star come ...I pm di Milano, che stanno indagando sul caso dei presunti finanziamenti illeciti per la campagna elettorale di Fratelli d'Italia, a partire dall'inchiesta giornalistica di Fanpage, stanno ascoltando ...