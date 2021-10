Un omaggio alla Carrà? (Di martedì 5 ottobre 2021) Inaugurare ottobre con un nuovo look. Questa la filosofia di Michelle Hunziker, che torna al lavoro con un nuovo hairstyle super classico ma sempre efficace. Il caschetto liscio con la riga in mezzo. Forse un omaggio alla meravigliosa Raffaella Carrà? Il caschetto compie 110 anni. I più iconici di sempre guarda le foto Michelle Hunziker taglia corto (ma sempre in biondo) A fine agosto Michelle aveva stupito tutti con un altro look, un bob morbido e wavy senza piega realizzato dall’hairstylist Alessia Solidani. Ma in fondo si trattava solo del classico ... Leggi su iodonna (Di martedì 5 ottobre 2021) Inaugurare ottobre con un nuovo look. Questa la filosofia di Michelle Hunziker, che torna al lavoro con un nuovo hairstyle super classico ma sempre efficace. Il caschetto liscio con la riga in mezzo. Forse unmeravigliosa Raffaella? Il caschetto compie 110 anni. I più iconici di sempre guarda le foto Michelle Hunziker taglia corto (ma sempre in biondo) A fine agosto Michelle aveva stupito tutti con un altro look, un bob morbido e wavy senza piega realizzato dall’hairstylist Alessia Solidani. Ma in fondo si trattava solo del classico ...

Advertising

AlessioAntani : @Giovaguerrato Li danno in omaggio alla tintoria dove Giorgetti porta le giacche. - CorazzaEfisia : RT @arialuce1: Una vita fatta di passi Svegliatemi a Matera Un omaggio alla Basilicata I sassi di Gigi Busato - giobettarini : RT @SandroVeronesi: Finalmente lui! 110 anni fa nasceva Flann O’Brien, l’irlandese dal genio triplice: tre nomi, tre identità, tre attività… - FilippoCarmigna : Figlia di Beatrice di York, il segreto del nome: non è un omaggio alla Regina - indigo_film : RT @Radio1Rai: #EzioBosso Il cinema rende omaggio alla musica di un grande artista: arriva nelle sale, per tre giorni, il documentario dedi… -